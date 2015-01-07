Рождество в зоне АТО боевики "отметили" увеличением количества обстрелов

Рождественская ночь в зоне АТО отмечена резким похолоданием и увеличением количества ночных обстрелов.

Об этом сообщили в штабе АТО.

Так, с вечера 6 января и до 6 часов утра 7 января боевики 15 раз обстреляли позиции наших военных.

На донецком направлении из автоматичских гранатометов обстреливали поселок Гранитное.

Из стрелкового оружия, минометов и артиллерии семь раз вели огонь по населенному пункту Пески со стороны Донецка, Вольво-Центра и Спартака.

Также под минометные обстрелы попали населенные пункты Тарамчук, Петровское, Водяное, Опытное и метеовышка аэропорта Донецк.

На Дебальцевском направлении с 22:25 и до 22:30 произошли артиллерийские обстрелы в районе Чернухино, а из минометов обстреляли Ольховатку и Редкодуб.

В то же время, несмотря на провокации боевиков, украинские военные встретили Святое Рождество, а некоторые подразделения посетили священнослужители.

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