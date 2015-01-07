На Донбассе произошел бой между военными и диверсантами: убиты два противника

В ночь на среду, 7 января, возле села Староласпа Донецкой области произошел бой между украинскими военными и террористами-диверсантами, противник понес потери.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что инцидент произошел около двух часов ночи.

"…при попытке прорыва произошло боестолкновение украинских военных с разведывательно-диверсионной группой противника численностью до 10 человек", - отметили в штабе АТО.

Обратим внимание, что в результате перестрелки уничтожены два боевика, остальные отступили. Информация о количестве раненых террористов проверяется.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе боевики снова прибегали к провокационным обстрелам позиций силовиков, нарушая "режим тишины".