У Порошенко рассказали, как через полгода создадут Национальную полицию: подготовлен законопроект

Завершена подготовка проекта Закона "О национальной полиции", сообщил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"О необходимости создания полиции в Украине давно и много говорится. 7.01.15 я завершил подготовку проекта закона о Национальной полиции", - отметил он.

Луценко уточнил, что главными новациями законопроекта является создание национальной полиции как центрального органа власти, который координирует гражданский министр внутренних дел; ликвидация Управлений внутренних дел в областях и районах; профессиональный начальник национальной полиции назначается Кабинетом министров по контракту на 5 лет; создание полицейской комиссии при национальной полиции, в которой 3/5 членов - правозащитники и другие гражданские лица; назначение на должности в полиции через конкурс, который проводят полицейские комиссии с использованием полиграфа; назначение руководителей полиции на контрактной основе на 5 лет; обязательность согласования местными советами назначения руководителей полиции общественной безопасности и дорожной полиции, право их снятия 2/3 голосов; право сессий местных советов большинством голосов снять любого работника полиции общественной безопасности (патруль, участковый ) и дорожной полиции; реагирование на заявления о нарушении сотрудниками полиции путем дисциплинарного расследования полицейской комиссией с использованием полиграфа.

"В случае принятия этого закона МВД перестанет быть советским министерством милиции, а наконец-то превратится в по-европейски гражданское Министерство внутренних дел. В ходе спецпроверок и конкурсов за 6 месяцев будет создана национальная полиция Украины. Автоматическое переназначение милиционеров на полицейские должности - запрещено", - отметил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ликвидируют ГАИ: создадут полицейскую патрульную службу.