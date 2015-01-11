Путин и его банда не строят "русский мир", составляют "бухгалтерскую ведомость" - аристократ

Александр фон Ган, внук соратника адмирала Александра Колчака барона фон Гана, заявил, что президент России Владимир Путин и его соратники на самом деле не строят "русский мир".

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.TV.

"Путин и его банда на самом деле не строят "русский мир". Они составляют некую "бухгалтерскую ведомость, "кому сколько принадлежит из русского народа, и как русский народ будет оплачивать долги"", - считает российский аристократ.

По его мнению, "русский народ ничего общего с таким "русским миром" не имеет".

""Русский мир" - это, прежде всего, сострадание - истинное - к другому человеку, его душе", - добавил Александр фон Ган.

Напомним, ранее российский политолог и публицист, ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пионтковский назвал основные поражения президента РФ Владимира Путина, которые он понес в Украине.