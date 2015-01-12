Боевики никак не угомонятся: обстреливают силовиков, засылают снайперов

В понедельник, 12 января, в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", осуществив 58 обстрелов.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время боевики уточнили, что под огонь террористов попали 29 населенных пунктов и позиции украинских военных вблизи них.

"кроме донецкого аэропорта (защитников объекта за стойкость называют "киборгами" - ред.), который уже несколько дней остается "горячей точкой", ситуация обострилась и в других районах Луганской и Донецкой областей", - отметили силовики.

По их данным, банды противника продолжают применять тяжелое вооружение - минометы, артиллерию, вооружение танков и реактивные системы залпового огня.

Обратим внимание, что в течение дня наибольшему количеству обстрелов подверглись населенные пункты Чермалык, Гнутово, Пески, Гранитное, Опытное, Красногоровка, Авдеевка и ТЭС в городе Счастье.

"Все эти населенные пункты, кроме минометов и артиллерии, были обстреляны из реактивных систем залпового огня, а электростанция в городе Счастье трижды подверглась удару из "Градов", - добавили в штабе АТО.

Также бандиты из стрелкового оружия, гранатометов, минометов, артиллерии и вооружения танка в течение дня вели огонь по метео- и диспетчерской башнях и новому терминалу донецкого аэропорта.

"Утром в районе нового терминала "работал" снайпер, а после обеда там произошло боестолкновение", - сообщили в пресс-центре.

"...ситуация на переднем крае находится под контролем украинских военных, которые, при необходимости, наносят удары, подавляя наиболее активные и опасные огневые точки противника. Потери боевиков уточняются", - резюмировали в пресс-центре.

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