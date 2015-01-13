Донецкий аэропорт: под обстрелами рухнула башня, боевики готовят новый штурм

В аэропорту Донецка после обстрелов из двух танков упала бетонная диспетчерская башня.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО, передает ВВС-Украина.

Сообщается, что башня обвалилась в результате сегодняшних обстрелов.

Эту информацию подтвердила и волонтер Татьяна Рычкова, добавив, что обвал произошел в результате обстрела из двух танков.

"Началась волна всепропало. Вышку, да, двумя танками повалили. Двух 300-х (раненых – прим. ред.) уже вывезли в больницу. Боеприпасов достаточное количество. Боевой дух 81-й на высоком уровне. Твари, конечно, штурмуют, не без того", - сказала она.

При этом Рычкова, которая постоянно выходит на связь с "киборгами", уверяет, что боевой дух защитников остается высоким и они готовы отразить новые штурмы.

"Мы отражаем атаки пехоты и артиллерии. Все под контролем. Нахожусь на постоянной связи с бойцами, комбригом и КП 81-й. Паника – минус, боевой дух и профессионализм - плюс! Извините за сухость письма, но агентство "Одна баба сказала" и диванные командиры порядком достали", - подчеркнула она.

В то же время, украинские патриоты, которые поддерживают связь с бойцами в районе аэропорта, сообщают что в рядах украинцев – много раненых, есть убитые. Однако официального подтверждения этих данных не поступало.

"Сил боевиков, по подсчетам украинских военных, вдвое больше. Сепаратистам удалось отбить старый терминал аэропорта, раньше контролируемый украинскими силами. Украинские военные продолжают держать оборону и отстреливаются из нового терминала", - говорится в сообщении из аэропорта источника Громадьске.ТВ.

Напомним, что 52-метровая диспетчерская башня, расположенная у взлетной полосы аэропорта, была самой высокой в Украине – ее открыли в 2012 году, перед матчами чемпионата Европы.

Сегодня, 13 января, на территории аэропорта продолжаются ожесточенные бои, а террористы предъявили "киборгам" ультиматум: если до 17:00 они не покинут аэропорт, начнется масштабный штурм.