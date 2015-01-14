Главарь стахановских боевиков "Батя" собрался освобождать всю Луганщину: объединяется с бандами ЛНР

Боевики из банды Дремова решили вступить в "народную милицию" ЛНР.
Главарь стахановских боевиков Павел Дремов по кличке "Батя" заявил, что его банда решила вступить в бандформирование т.н. "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР.
Об этом сообщает Informator.lg.ua.
Боевики из банды Павла Дремова решили вступить в "народную милицию ЛНР" и под руководством общего командования освобождать Луганскую область, сказано в сообщении.
При этом "Батя" заявил, что не хочет быть похож на "Правый сектор" и для этого его банда вливается в "народную милицию".
Напомним, ранее сообщалось, что российский генерал по прозвищу "Тамбов" создает армию и командует боевиками ЛНР.
Видео: informator.lg.ua.