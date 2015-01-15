Пропуска для въезда в оккупированные боевиками районы Донбасса введут 21 января

15 января 2015, 05:41

До введения пропускного режима въезд и выезд на подконтрольные боевикам территории будет свободным.

Блокпост под Мариуполем

Въезд на подконтрольную боевикам территорию Донбасса с 21 января будет вестись только по пропускам.

Об этом заявил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко, передает ВВС-Украина

По его словам, вступление в силу новых правил пересечения границы с зоной АТО было отложено до 21 января, поскольку механизм пропускного режима не был подготовлен 

"Введение пересечения линии разграничения по пропускам отложили до 21 января. До тех пор службы должны четко отработать механизм пересечения и режим выдачи пропусков", - подчеркнул он. 

Таким образом, до 21 января въехать на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей и выехать из нее можно без дополнительных разрешений, после 21 января – по новым пропускам, отметил спикер. 

Ранее были опубликованы новые правила въезда в зону АТО – перечень документов, необходимых для въезда и выезда из нее, а также пункты выдачи соответствующих пропусков. 

Так, для получения пропуска необходимо обращаться в один из отделов милиции в Мариуполе, Дебальцево, Старобельске и Великой Новоселке.

При этом для выезда из зоны АТО будет необходимо получить пропуск на крайних украинских блокпостах линии разграничения. 

Также примечательно, что для получения пропуска граждане Украины должны дать согласие на обработку и хранение персональных данных в специальной базе. 

Ранее появилась информация, что боевики получили доступ к спискам украинских пенсионеров, зарегистрировавшихся в других городах Украины в качестве переселенцев.

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АТО Донбасс Донецк пропуск Луганск въезд выезд
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