ЕС продолжит поддерживать Украину - и в реформах, и в преодолении кризиса на Донбассе

Евросоюз не остановит поддержку Украины – как в проведении реформ, так и в преодолении гуманитарных последствий конфликта на Донбассе.

Об этом заявила представитель ЕС Фредерика Могерини, докладывая в Европарламенте о ситуации в Украине, передает УНИАН.

В частности, она отметила, что новое руководство Украины работает над тем, чтобы "не только разрешить ситуацию на востоке, но и проводить реформы в Украине".

"Реформы важны для того, чтобы соответствовать высоким ожиданиям украинского народа, который в этом нуждается", - подчеркнула она.

По словам Могерили, в Украине есть системные проблемы, которые необходимо решить – коррупция, децентрализация, конституционная реформа, судебная реформа, энергетическая, избирательная реформы, бизнес-климат.

"Перечень реформ долгий и очень тяжелый. Но Украина уже находит и будет находить поддержку с нашей стороны", - заверила она.

Дипломат подчеркнула также, что Украина должна работать над преодолением гуманитарных последствий конфликта и напомнила, что ЕС уже направил 32 млн евро гуманитарной помощи.

"Мы будем продолжать помогать, и если будет необходимо, увеличим нашу поддержку", - добавила она.

Высокий представитель убеждена, что "сила ЕС – в единстве".

"Наша общая цель – работать над решением конфликта, которое будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы делаем все, что можем, чтобы это произошло", - заявила Могерини.

Она также напомнила, что 9 декабря на Донбассе "был провозглашен день тишины".

"С того момента до вчера ситуация улучшилась. Но вчера у нас опять были жертвы. Я надеюсь, что мы вернемся к ситуации, когда она была более спокойной", - сказала дипломат.

Могерини подчеркнула, что обязательства прекратить огонь являются "необходимым шагом для любого решения".

Напомним, в предварительном тексте резолюции Европарламента есть тезисы о значительном ужесточении санкций против России и призыв к членам ЕС о продаже оружия Украине.