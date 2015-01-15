Обама и Меркель обсудили пакет финансовой помощи Украине: страна проводит серию реформ

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили события в Украине, сообщила пресс-служба Белого дома.

Об этом передает РБК-Украина.

"Лидеры двух стран обсудили свою поддержку пакета международного финансирования для Украины, так как страна реализует амбициозную серию реформ, и отметили недавние сообщения о новой финансовой помощи для Украины от Соединенных Штатов и Европейского союза. Они также выразили обеспокоенность по поводу увеличения сепаратистского насилия на востоке Украины и подтвердили свое согласие о необходимости полного и скорейшего осуществления минских соглашений для достижения прочного и мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Международного валютного фонда Кристин Лагард призывает увеличить международную помощь Украине.