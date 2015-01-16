Численность Вооруженных сил будет увеличена до 250 тыс.человек

Численность Вооруженных сил Украины будет увеличена до 250 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщил на заседании парламента министр обороны Украины Степан Полторак, пишет УНИАН.

По его словам, в Госбюджете-2015, по сравнению с бюджетом прошлого года, увеличены средства на финансирование армии - до 17,3 млрд грн, то есть в 1,6 раза.

На разработку вооружения и приобретение новой военной техники планируется потратить 14 млрд 24 млн грн. По его словам, большинство заказов будет направлено украинским предприятиям.

Отвечая на вопрос о военных госпиталях в зоне АТО, Полторак заявил, что "в зоне АТО действует достаточное количество боевых госпиталей". В то же время он добавил, что в ближайшее время будут развернуты еще несколько госпиталей, но отказался уточнить, где именно.

Обращаясь к народным депутатам, Полторак отметил, что не на все вопросы может отвечать в парламенте, заседание которого транслируется в прямом эфире.

По его словам, в таком случае можно дойти до того, что планирование военных операций также будет происходить в прямом эфире, и "те люди, которые смотрят нас в Москве, с удовольствием будут наблюдать за нами".

Как известно, Рада увеличила продолжительность срочной службы в армии до полутора лет.