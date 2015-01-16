Волонтер рассказал, что больше всего нужно украинской армии

Украинская армия – это кит, а волонтеры – маленькие рыбки, которые снуют возле него, помогая спасать жизнь неповоротливому исполину, поставляя ему необходимые вещи вроде оптики, беспилотников или средств связи.

Об этом основатель и координатор волонтерской инициативы "Вернись живым" Виталий Дейнега рассказал на чате в "Главреде", который возил передачу в донецкий аэропорт.

"Чтобы передать посылку в аэропорт, не надо попадать в сам аэропорт. Туда регулярно подвозят солдат и оборудование. Поэтому с этим проблем нет", - говорит волонтер.

"Больше всего наша армия сейчас нуждается в технике и высокоточном оружии, а из того, что могут сделать волонтеры - ночной оптике, беспилотниках, средствах связи и снайперских винтовках", - подчеркнул он.

Комментируя вопрос о том, сколько армии дает государство, а сколько – волонтеры и небезразличные граждане, перечисляющие деньги и помогающие конкретными вещами, Дейнега заметил: "Государство дает намного больше, чем волонтеры. Давайте не будем себя обманывать. Государство дает солярку, ремонтирует технику, снимает с экспортных контрактов новую технику и платит зарплату солдатам. Патроны, снаряды и автоматы, слава Богу, у нас есть на складах в достаточном количестве".

"Волонтеры мне напоминают маленьких рыбок, которые плавают вокруг кита; каждая делает свою мелочишку, которую кит из-за своей неповоротливости не в состоянии сделать. Но иногда эта мелочишка может спасти киту жизнь", - подчеркнул он.

Если есть желание помочь - Проект "Повернись живим"

facebook.com/backandalive

facebook.com/deynega

Приват:

5457 0822 3299 9685 Дейнега Віталій

5211 5374 4662 3360 Стократюк Вікторія

Суми від 5000 грн можна особисто, в руки

Контакти:

Гаряча лінія: (044) 455-9986

Графік прийому дзвінків: Пн-Пт з 09:00 до 20:00; Сб з 09:00 до 16:00

Заявки на допомогу від військових:

Олена 068-796-8557

Наші офіси:

Київ, Жилянська, 12а (пн-пт 10:00-19:30, сб 11:30-16:00)

Київ, Гончара, 52

Безготівка:

Отримувач: БО "БФ "Повернись Живим"

ЄДРПОУ 39335366

Печерська ф-я ПАТ КБ "ПриватБанк"

МФО 300711

р/р грн. 26002052736154

р/р USD 26008052740081

р/р EUR 26000052743859

p/p GBR 26000052727444

Ознака неприбуткової установи - 0005

Голова Правління БО "БФ "Повернись Живим" - Тарасова Олександра Станіславівна

Призначення платежу: Благодійна допомога військовим

Напомним, волонтеры инициативы "Вернись живым", которые поставляют средства связи, оптику, тепловизоры и пр. украинским силовикам в зоне АТО, спасли сотни жизней наших военных, дали возможность уничтожить сотни боевиков и помогли наделать много шороху в донецком аэропорту.

Читайте также: "Волонтер Виталий Дейнега: купленное волонтерами оборудование воруется и продается – это факт".