Силы АТО получили приказ открыть огонь по боевикам под Донецком - советник Порошенко

В 6:00 украинские военные в секторе Б получили приказ открыть огонь по позициям террористов.

Об этом заявил советник Президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

"Уже можно сказать о том, что вся группировка наших войск в секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по известным позициям сепаров", - сообщил он.

По словам Бирюкова, украинские войска соблюдали перемирие, несмотря на все провокации террористов.

"Мы соблюдали перемирие, да? Мы показывали, что заинтересованы в спокойном урегулировании, да? Ну так вот, сегодня мы покажем насколько мы умеем бить по зубам", - сообщил волонтер.

Напомним, ранее появились сообщения о вступлении украинских войск в Донецк.