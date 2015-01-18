В донецком аэропорту после жестоких боев установилось затишье - штаб АТО

За прошедший вечер и ночь боевики обстреливали позиции украинских военных 28 раз.

Об этом сообщили в пресс-центре АТО.

"Под огонь из РСЗО БМ-21 "Град" попали Крымское, Счастье, Трехизбенка, Тоненькое, Пески и Опытное. Отдельные населенные пункты были обстреляны по несколько раз", - говорится в сообщении.

Кроме того, из артиллерии и минометов боевики обстреливали Пески, Счастье, Николаевку и дважды Марьинку.

С часу до пяти часов ночи мины 3 раза падали на наши позиции в районе Опытного. Под огонь артиллерии попала метеовышка в Донецком аэропорту.

Поздно вечером возле Марьинки и Майорска произошли боевые столкновения с террористами, которые двигались со стороны Александровки и Горловки.

Тем временем, в донецком аэропорту установилось относительное затишье после активных действий наших войск, направленных на подавление огневых средств противника.

"Проведена эвакуация раненых. Все раненые доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время в аэропорту относительное затишье, ситуация контролируется нашими военными. Информация, относительно продвижения наших войск в глубину Донецка не соответствует действительности", - подчеркивает пресс-центр.

В целом за сутки боевики совершили 69 обстрелов позиций сил АТО. В районе Мариуполя ночь прошла спокойно. Полетов беспилотных летательных аппаратов не зафиксировано.