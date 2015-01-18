Боевики продолжают обстреливать города на Донбассе: опубликована карта зоны АТО

В субботу, 17 января, боевики продолжали атаковать позиции украинских военных в донецком аэропорту, также фиксировались обстрелы и в других районах.

Об этом сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.

Так, по его словам, продолжаются атаки террористов на аэропорт в Донеце, в том числе с применением тяжелой артиллерии.

"Несмотря на массовые обстрелы террористами украинских позиций, нашим военным удалось защитить этот стратегически важный объект от захвата боевиками ", - отметил Лысенко.

Кроме того, боевики продолжали обстреливать из артиллерии, минометов и установок "Град" позиции сил АТО в Артемовском, Марьинском, и Ясиноватском районах Донецкой области, а также Попаснянском районе Луганщины.

Напомним, ранее спикер СНБО сообщил о потерях украинских военных за минувшие сутки.