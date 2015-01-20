Конгресс США выделил Украине дополнительно 75 млн долл на поддержку безопасности

Конгресс США одобрил выделение дополнительных 75 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности, рассказал посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Об этом передает "Новый регион".

Он отметил, что США за последний год сделали для поддержки территориальной целостности Украины и ее обороноспособности больше, чем какая-либо другая страна.

"Мы выделили 119 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности, - напомнил Пайетт. - И в рамках европейской поддерживающей инициативы Конгресс сейчас выделил еще 75 миллионов на дополнительную поддержку в сфере безопасности".

Посол отметил, что помощь, оказываемая Украине, по-прежнему остается нелетальной, однако все более технически продвинутой.

Напомним, ранее глава МВФ заявила об увеличении помощи Украине: это крайне необходимо.