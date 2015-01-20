Бои на Бахмутской трассе: в атаку на блокпосты шли российские войска, наступление отбито

Украинские блокпосты на Луганщине, которые размещены на так называемой Бахмутской трассе, были атакованы подразделениями вооруженных сил России.

Об этом на срочном брифинге заявил спикер АТО Андрей Лысенко.

По его словам, атака шла на участке между Зимогорьем и Славяносербском.

В то же время Лысенко подчеркнул, что украинские войска остановили продвижение россиян.

"Продолжаются ожесточенные бои в районе 29 и 31 блокпостов на так называемой бахмутский трассе. Это между Зимигорьем и Славяносербском", - отметил он.

Также спикер заверил, что, несмотря на подлый удар, все необходимые подкрепления в этот район уже направлены.

Ситуация остается сложной, но она контролируется штабом АТО, резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось об ожесточенных боях на 31-м и 29-м блокпостах, расположенных на Бахмутской трассе.