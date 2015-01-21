Порошенко назвал число российских военных на Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что, по данным украинских спецслужб, на востоке Украины находятся от 8-ми до 9500 российских солдат.

Об этом глава украинского государства сказал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

Порошенко также заявил, что не доверяет президенту РФ Владимиру Путину. "Если вы спрашиваете меня, доверяю я Путину, то мой ответ: "Нет". Если вы меня спрашиваете, доверяю я Евросоюзу, то мой ответ: "Да", - цитирует издание слова украинского Президента.

Кроме этого, Порошенко отверг обвинения российской стороны о том, что он якобы отказался идти на перемирие на Донбассе. На вопрос журналиста издания о письме-предложении Путина, Порошенко ответил: "Непосредственно после того, как мы получили письмо, наш министр иностранных дел заявил, что мы готовы к миру. Мы просто нуждаемся в гарантии того, что перемирие будет соблюдаться обеими сторонами. Я хочу подчеркнуть: российская тяжелая артиллерия и российские ракетные системы должны быть отведены".

По словам украинского президента, Путин в письме выразил готовность отвести артиллерию. "Но он не указал, от какой линии. Мой ответ был очень прост: я готов отвести нашу артиллерию, но от линии, указанной в Минском меморандуме. Это очень конкретные географические координаты, четкая линия", - сказал Порошенко в интервью швейцарскому изданию.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Донбассе нет российских войск.