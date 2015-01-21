Лавров проболтался о российском оружии в Украине

По мнению российских чиновников, в Украине никогда не было никакого оружия, кроме советского и российского.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

"Как вы объясните наличие современных российских систем вооружения, в том числе тяжелых, которые убивают граждан Украины на нашей земле, которые никто не мог нигде захватить, взять, поскольку вы это даже никуда не экспортируете", - спросил журналист.

В ответ Лавров заявил, что в Украине никогда не было никакого оружия, кроме советского и российского.

"Насчет вооружений мне добавить нечего. Президент Путин неоднократно говорил, что там кроме советского и российского вооружения никакого на всей территории Украины и нет", - сказал он.

При этом на вопрос о том, как Россия собирается реабилитировать дискредитированное кровью жителей Донбасса словосочетание "русский мир" Лавров предпочел не отвечать.

Напомним, сегодня эксперты идентифицировали у границ Украины российские танки Т-80 и новейшую зенитно-ракетную систему "Тор-М2".