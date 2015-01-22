"Киборги" продолжают сражаться в аэропорту Донецка и отказываются отступать - соцсети

На территории донецкого аэропорта продолжаются бои, "киборги" отказываются отступать, удерживая отдельные очаги сопротивления.

Об этом сообщила активистка "Правого сектора" Елена Белозерская в своем Facebook .

"Наконец приехали люди с передовой и привезли достоверную инфу. Аэропорт. В обоих терминалах украинских воинов не осталось, как не осталось и самих терминалов. Там уже просто негде укрыться. Однако на территории аэропорта (она довольно большая) украинские воины есть, и они продолжают бои", - написала она.

Эту информацию подтвердил и другой источник – военный журналист Андрей Цаплиенко.

"В руинах ДАП остались киборги!!! Не менее двадцати человек. Живые. Они имеют возможность отступить к нашим позициям. НО ОНИ НЕ ОТСТУПАЮТ!!!", - написал он.

В свою очередь, известный волонтер, советник главы государства Юрий Бирюков заверил, что сейчас на территории аэропорта так же напряженно, как и пять дней назад.

"Добрались до ДАП. Сказать, что здесь жарко... Ну, не более, чем 5 дней назад. Пришла на помощь 79ка, они тут все тропинки знают. Завтра начнем растаскивать грузы", - рассказал он.

Напомним, сегодня, 22 января, появилась информация об отступлении "киборгов" с руин донецкого аэропорта после 242 дней обороны.