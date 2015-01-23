Под Донецком силы АТО разгромили батальон боевиков: 50 уничтожили, 5 взяли в плен

Украинские военные в ходе боевых действий в населенных пунктах Опытное и Водяное Донецкой области разгромили батальон боевиков и уничтожили их технику.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В ходе боевых действий в населенных пунктах Опытное и Водяное Донецкой области военнослужащими Вооруженных сил Украины разгромлен батальон боевиков", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "украинские военнослужащие уничтожили более 50-ти террористов, 5 человек находятся в плену украинских военных, захвачены 2 БМП и артиллерийское вооружение противника, уничтожены 4 танка, автомобильная техника и боеприпасы террористов".

Напомним, ранее сообщались подробности удара сил АТО в Песках: более 30 гвардейцев из Чечни ранены или убиты.

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