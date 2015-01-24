Боевики подтянули к Ясиноватой усиленную танковую роту, гаубицы, "Грады" и БТРы

Российские войска и боевики сосредотачивают силы в районе н.п.Ясиноватая Донецкой области.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В частности, в данный район (между н.п.Ясиноватая и Пантилеймоновка) прибыла тактическая группа российско-террористических войск (по предварительным данным - сводная БТГ с усиленной танковой ротой из состава одной из мотострелковых бригад Западного военного округа РФ).

В составе тактической группы – до 25 боевых бронированных машин (ББМ, включая БТР-80 и БМП-2), а также 2-х батарейный смешанный артиллерийский дивизион (6 гаубиц Д-30 и 6 установок РСЗО БМ-21 "Град")", - пишет эксперт.

Ранее Тымчук сообщал, что командование российских войск и террористов снова попыталось перейти к активным наступательным действиям севернее и северо-восточнее Мариуполя, концентрируя свои главные усилия в промежутке между н.п.Чермалык-Павлополь–Сартана.

Противник сосредоточил на передовых рубежах порядка 30 единиц бронетехники (включая 8 танков) в районе н.п.Павлополь, и до 15 единиц (включая 6 танков) в районе н.п.Мариуполь.

Всего на Мариупольском направлении действует от 800 до 1000 боевиков и российских наемников, сообщает эксперт.