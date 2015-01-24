Ответственность за гибель украинцев в Мариуполе лежит на Путине - Турчинов

Ответственность за смерти украинцев в результате обстрелов Мариуполя российскими военными и террористами лежит на президенте России Владимире Путине, которые являются прямой реализацией задач, поставленных на вчерашнем заседании Совета безопасности РФ.

Об этом идет речь в заявлении секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, размещенном на сайте Информационно-аналитического центра СНБО.

"Сегодня, 24 января, российско-террористические группировки после поражения попыток прорвать оборону украинских военных в кровавом безумии и злобе обстреляли из систем залпового огня мирный город Мариуполь. В результате варварского обстрела в Мариуполе убиты и ранены мирные украинские граждане. Количество жертв сейчас уточняется.

Город Мариуполь надежно защищен нашими военными от наступления агрессора.

Сегодняшнее очередное кровавое преступление против человечества, совершенное российскими военными и полностью контролируемыми ими бандами террористов, стало прямой реализацией поставленных Путиным заданий на вчерашнем заседании Совета безопасности РФ.

Именно на Путине лежит прямая ответственность за смерть, кровь и страдания украинцев. Враг получит достойный ответ за свои кровавые преступления", - подчеркнул Турчинов.

Как известно, боевики выпустили в направлении жилых кварталов Мариуполя из трех установок "Град" по полному боекомплекту. В результате обстрела, по предварительным данным погибли 10 мирных жителей, 46 были ранены. Прокуратура нападение на Мариуполь квалифицирует как теракт.