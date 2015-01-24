Кто ответит за унижения пленных "киборгов" - лидер "Правої справи"

24 января 2015, 15:29

Во время боев за донецкий аэропорт 17 "киборгов" попали в плен к боевикам ДНР.

"Киборги" в донецком аэропорту, иллюстрация

Украинские пленные "киборги" в Донецке были публично унижены боевиками ДНР. Смогут ли ответить наши спецслужбы на этот вызов террористов. Пока Президент Петр Порошенко только уволил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом Геннадия Кузнецова.

Над данной темой размышляет лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

Как отмечает эксперт, по словам и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, во время боев за донецкий аэропорт 17 украинских военных попали в плен к боевикам с т.н. ДНР.

22 января боевики вывели на улицы Донецка захваченных в аэропорту украинских военных, чтобы провести их по "коридору позора". "Киборги" публично обвиняются в обстрелах города и гибели гражданского населения.

Колонну сопровождал главарь ДНР Александр Захарченко. Он заявил, что пленные должны попросить прощения у родственников погибших и пострадавших.

"Я этих "киборгов" сегодня выгоню на то место, где погибли люди, и выведу на улицы, чтобы видели, с кем мы воюем. Я не мог, к сожалению, всех расстрелять. Они маршем пройдут от аэропорта до той остановки и попросят прощения", - заявил Захарченко.

Снегирев напоминает о событиях в Грузии, когда осетинские боевики взяли в плен грузинских полицейских. Грузинами акт публичного унижения их полицейских, был расценен, как акт национального унижения.

 "В августе 2004 года, во время вооруженного грузино-осетинского конфликта, осетинские боевики взяли в плен грузинских полицейских. Пленных грузин провели по городу Цхинвали, публично унизив, заставив их стать на колени. Грузинами акт публичного унижения их полицейских, был расценен, как акт национального унижения. Такие вещи не должны оставаться безнаказанным. Один из организаторов акции в Цхинвали был уничтожен в собственном туалете, еще один был взорван в ванной комнате. Шестерых террористов уничтожили снайперы.

В 2008 году осетинские террористы публично забили грузинского сержанта Г. Анцухелидзе за то, что он отказался разглашать любую информацию и вставать на колени. Организатор этого преступления был задержан грузинскими спецназовцами в Цхинвали. На то время город контролировалось российскими войсками. Грузинские спецслужбы провели молниеносную операцию "В логове" чудовища". Сейчас осетинский террорист отбывает наказание в грузинской тюрьме.

Грузинские спецслужбы наглядно продемонстрировали тот факт, что название - специальные, соответствует самой сути этой службы", пишет Снегирев.

На сегодня мы имеем то, что имеем. Президент Петр Порошенко уволил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом Геннадия Кузнецова.

"Освободить Кузнецова Геннадия Ивановича с должности начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины", - сказано в документе. Причины увольнения не указываются.

Каким будет ответ украинских спецслужб на публичное унижение нации в Донецке? Ответ на этот вопрос даст возможность говорить о существовании у нас специальной службы, которая была бы способна отвечать на внешние вызовы", - пишет эксперт.

Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал затеянный боевиками так называемой ДНР в Донецке "парад" пленных украинских военных, назвав его преступлением.

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ДНР Донецк Снегирев Захарченко киборги пленные
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