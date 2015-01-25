Обстрел Мариуполя: Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН - Яценюк

Украина созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН, заявил во время заседания оперативного штаба в Киеве премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Я только что созвал встречу послов "Большой семерки" и послов стран-членов Совета безопасности ООН, и мы обращаемся к нашим западным партнерам и к членам Совета безопасности ООН безотлагательно созвать заседание Совета безопасности ООН", - заявил Яценюк.

По его словам, Россия нарушает не только Минские договоренности, но и базовые принципы международного права и человечности. "Они ничем не гнушаются, ракеты даже попали в детский магазин", - заявил Яценюк.

"Этих подонков надо будет судить в Гааге. Нам нужно представить беспрекословные доказательства международному сообществу, что по указанию российского руководства осуществилась террористическая атака, убийство мирных граждан Украины. Я прошу вас вместе со следователями оперативной группы, с органами прокуратуры задокументировать и получить беспрекословные доказательства преступлений против человечности, которые совершены российскими террористами под руководством российского режима", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов возложил ответственность за гибель украинцев в Мариуполе лежит на Путине.