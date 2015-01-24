Силовики переходят к "превентивным ударам": по боевикам будут стрелять на поражение

Министерство внутренних дел Украины переходит к системе "превентивных ударов", заявил министр Арсен Аваков во время сегодняшнего заседания оперативного штаба, который состоялся в МВД под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Об этом передает УНИАН.

По словам Авакова, сегодня по всей стране идет процесс увеличения патрульных нарядов. В их состав входят силы милиции и Нацгвардии.

"Количество патрульных нарядов увеличилось вдвое. И этот процесс дает результат", - сказал министр.

Аваков также добавил, что ведомство переходит к системе "превентивных ударов" по бандформированиях и сепаратистах.

Вместе с тем оборона Мариуполя усилена, сейчас город не обстреливается, заявил и.о. спикера Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, сообщает "Украинская правда".

"Для усиления обороны города уже заведено танковое подразделение, подтягивается артиллерия", - сообщил он.

По словам Селезнева, последний обстрел был осуществлен около 17.00 по блок-посту украинских силовиков на окраине города. Сейчас обстрела нет.

По словам Селезнева, если боевики в дальнейшем будут обстреливать жилые кварталы, то силы АТО будут стрелять на поражение.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики задержали наводчика обстрела Мариуполя.