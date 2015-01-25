Порошенко рассказал о причастности России к теракту в Мариуполе: есть доказательства

Кровавая атака на Мариуполь была организована боевиками при поддержке России.

Об этом в ходе заседания СНБО заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает "Украинская правда".

По словам главы государства, разговоры боевиков 24 января, перехваченные СБУ, неопровержимо доказывают – атака была проведена террористами, которые поддерживаются Россией.

"Атака на Мариуполь по своему размаху и цинизму превышает все предыдущие нападения на мирное население (в Волновахе, Донецке и др.)", - сказал он.

Также Порошенко подчеркнул, что "все попытки террористов атаковать нас по всей линии наткнулись на высокопрофессиональные действия ВСУ".

"В последнее время силами АТО уничтожено более 600 боевиков. Только за 24 января ликвидировано 8 "Градов", в том числе 4 из 6, которые стреляли по Мариуполю", - сказал он.

Также глава государства отметил, что "большая часть боевиков была уничтожена, что подтверждено данными разведки. За 24 января уничтожено 110 боевиков, более 90 - ранены, несколько автомобилей с боеприпасами, и несколько единиц бронетехники".

Как сообщал "Главред", в результате кровавой атаки боевиков на Мариуполь погибли 30 человек, около сотни получили ранения.