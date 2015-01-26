Путин откажется от Украины, если Европа поможет Киеву - западные СМИ

Сегодня Украина оказалась перед фактом военного и финансового наступления со стороны России и вынуждена противостоять враждебности президента Владимира Путина, который собирается ее дестабилизировать. Под угрозу поставлено не только будущее Украины, но и будущее Евросоюза. Если помочь новой Украине в финансовом плане, российский народ потребует от Путина идти по украинскому пути, и тогда Европа будет иметь дело с новой Россией.

Об этом пишут Бернар-Анри Леви и Джордж Сорос в статье, опубликованной в газете Corriere della Sera, пишет Inopressa.

"Сегодня Украина оказалась перед фактом военного и финансового наступления со стороны путинской России. Россия переживает глубокий финансовый кризис, но Путин, кажется, решительно настроился на то, чтобы уничтожить еще не укоренившуюся новую Украину, прежде чем его популярность будет повержена экономическими трудностями, - говорится в статье. - Сегодня Путин усиливает военное и финансовое давление на Украину. В конце прошлой недели по городу Мариуполю был нанесен удар - вне всякого сомнения, сепаратистами.

Украина использует военную силу для защиты, но отчаянно нуждается в финансовой помощи. К сожалению, демократии слишком медлительны, а ассоциация демократий, такая как ЕС, еще медлительнее. Совершенно очевидно, что Путин пытается извлечь из этого максимальную выгоду", - указывают Леви и Сорос.

"Новая Украина стремится стать прямой противоположностью старой Украине - деморализованному государству, разъеденному коррупцией. Трансформация стала результатом исключительного эксперимента активной демократии, благородной и восхитительной авантюры, осуществленной народом, который сумел объединить силы и обратить украинцев лицом к современности, демократии и Европе - и мы лишь в начале пути", - говорится в статье.

"Вместе с тем новой Украине приходится противостоять вызову, брошенному старой Украиной: та прочно закрепилась в государственном бюрократическом аппарате, который делает дела с олигархами, управляющими экономикой страны. Украина вынуждена также противостоять враждебности российского президента Владимира Путина, который вознамерился ее дестабилизировать", - пишут авторы статьи.

"Уже одобрены радикальные реформы, но этап реализации пока еще не начался", - пишут они.

"Многое зависит от того, что произойдет в ближайшие дни. Под угрозу поставлено не только будущее Украины, но и будущее Евросоюза. Потеря Украины стала бы огромной потерей для Европы, она бы позволила России разделить ЕС и диктовать ему условия. Если же Европа будет в состоянии оказать помощь Украине, рано или поздно Путину придется отказаться от своей агрессивной политики", - полагают авторы.

"Если Украина получит необходимую финансовую помощь, ответственность за проблемы России ляжет непосредственно на Путина. Российский народ сможет вынудить его следовать примеру новой Украины, и Европа вновь будет вести переговоры, но уже с новой Россией, которая из угрозы превратится в потенциального стратегического партнера. Такова ставка в игре", - утверждают Бернар-Анри Леви и Джордж Сорос, говорится в статье.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Путина к деэскалации конфликта на Донбассе и оказанию давления на боевиков с целью урегулирования ситуации.