Россия наращивает ударную авиацию в оккупированном Крыму

Российская Федерация наращивает боевой потенциал своих военно-воздушных сил на территории оккупированного Крыма, незаконно используя аэродромную сеть ВС Украины, пытаясь расширить системы базирования ударно-штурмовой авиации.

Об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Свидетельством этого является усиление российских десантно-штурмовых частей вертолетами Ми-24 и военно-транспортными самолетами Ил-76.

Ранее, в начале января, на военном аэродроме недалеко от Джанкоя были размещены до 50 единиц российских ударных вертолетов. В составе морской авиации Черноморского флота РФ формируется отдельный полк беспилотных летательных аппаратов.

В эти дни морская авиация ЧФ РФ проводит учебно-боевые полеты с пуском реактивных снарядов на полигоне "Опук" (Керченский полуостров, Автономная республика Крым). Для обеспечения полетов задействованы все аэродромы морской авиации, которые в настоящее время эксплуатируются Черноморским флотом РФ.

Ранее в СНБО отмечали, что обстановка на территории Донбасса остается сложной. Российские войска и бандиты ДНР и ЛНР ведут активные боевые действия, стремясь расширить зону конфликта и увеличить площади подконтрольных им территорий.

По всем направлениям зоны АТО террористы неоднократно обстреливали позиции украинских военных из артиллерии, минометов, гранатометов, танков и реактивных установок "Град".

Ожесточенные бои идут вблизи с. Санжаровка Артемовского района Донецкой области. Боевики атаковали взводный опорный пункт ВСУ, 6 раз обстреляв его из установок БМ-21 "Град".