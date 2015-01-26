Посол ЕС о признании ДНР и ЛНР террористическими организациями: первые шаги - за Украиной

Глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что Украина должна первой предпринять шаги на пути признания так называемых ДНР и ЛНР террористическими организациями.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет Укринформ.

"Этот вопрос (признание "республик" террористическими организациями - ред.) должен быть поставлен в рамки международного права", - отметил европолитик.

"Именно поэтому первые шаги по этому вопросу должны быть официально сделаны украинской стороной, а потом, в случае принятия украинской стороной, они должны быть переданы международному сообществу", - добавил Томбинский.

При этом он призвал оставить этот вопрос политикам и не спекулировать на разных аспектах этой проблемы, напомнив, что 29 января состоится заседание Совета министров иностранных дел ЕС, во время которого планируется обсудить вопрос признания "республик" боевиков террористическими организациями.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что сейчас боевиками оккупированы 7% территории Донецкой и Луганской областей.