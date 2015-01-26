Главарь ДНР пригрозил объединиться с ЛНР: хочет выровнять линию фронта

Главарь так называемой ДНР Александр Захарченко заявил, что его "республика" пытается объединить силы с самопровозглашенной ЛНР.

Об этом он сообщил журналистам, пишет РИА Новости.

"Бои идут на всей территории ДНР, мы сейчас пытаемся соединиться с ЛНР, тем самым выровняем линию фронта и высвободим как минимум бригаду", - отметил террорист.

Напомним, ранее волонтер, советник Президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что боевики так называемых ДНР и ЛНР хотят захватить территории Донецкой и Луганской областей.

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