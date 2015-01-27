Боевики готовят провокации с "гумконвоем", чтобы Россия открыто ввела войска в Украину - СНБО

Террористические группировки так называемых ДНР и ЛНР готовят провокации с очередным 12-м "гуманитарным конвоем" из России, чтобы создать основания для открытого введения в Украину войск РФ.

Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По оперативной информации террористические группировки ДНР и ЛНР могут прибегнуть к провокациям путем нападения на очередной российский т.н. "гуманитарный конвой", обвинив в этом украинскую сторону. По замыслу противника, это должно стать основанием для открытого введения военных подразделений РФ на территорию нашего государства. Отметим, что российская сторона традиционно не посылала никаких официальных документов о прохождении конвоя", - говорится в сообщении СНБО.

Международный комитет Красного Креста не будет принимать участие в сопровождении и осмотре так называемой "гуманитарной помощи".

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов обратилось к России с просьбой предоставить информацию о содержании этого "гуманитарного конвоя" и всех предыдущих с августа 2014 года, отметил Лысенко.

Напомним, такую же информацию предоставляли и в штабе АТО 24 января. По их данным Россия готовит новую провокацию на востоке Украины для создания "надежного повода" для официального ввода войск РФ на территорию Украины.