Путин зашел на новый круг. Как Украине выиграть "гибридную войну" на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе, где боевики и российские наемники, не оглядываясь на последствия, убивают мирных жителей, свидетельствует, что даже "гибридное" перемирие Владимира Путина не устраивает. Остановить планирующееся наступление Украина сможет только при серьезной поддержке Запада.

Хозяин Кремля продолжает действовать на Донбассе в рамках привычной тактики чередования военных действий и псевдомирных. После обмена пленными и нескольких раундов встреч переговорной контактной группы в Минске на востоке Украины началась новая стадия эскалации. Наступление боевиков по всей линии соприкосновения не принесло заметных успехов в связи с возросшей обороноспособностью украинской армии. Но за ним, как и за повышением террористической составляющей в действиях руководимых Кремлем марионеток, четко прослеживается стремление российского президента продолжать операцию "Барбаросса" по-путински.

Подтачивающие устои российской экономики санкции Запада вынуждают Владимира Владимировича торопиться. Вот только избранный им путь демонстрации имперской мощи через обстрел из "Градов" мирных кварталов Мариуполя, теракты в Донецке и Волновахе даст, скорее всего, обратный эффект. Лидеры стран Евросоюза и США в оценке произошедшего были однозначны и обещают усилить санкции. Уже 29 января этот вопрос будут обсуждать на заседании глав МИД стран ЕС. Да и Барак Обама заявил о готовности усилить санкционное давление на Россию. Хотя его оценка последствий санкций - от российской экономики остались рожки да ножки - и преувеличена, стоит отметить, что у Вашингтона имеется достаточно экономических рычагов, которые можно дополнительно задействовать в воспитательных целях.

Безусловно, не следует недооценивать уровень эффективности работы российских лоббистов, которые особенно сильны в странах Евросоюза. Традиционно колеблющийся с принятием жестких решений ЕС может долго взвешивать все "за" и "против" резких шагов, особенно если их сомнения подпитывают извне. Ситуация, складывающаяся с признанием полномочий российской делегации в ПАСЕ, в этом смысле очень показательна. Там вполне могут посчитать равноценной платой за освобождение Надежды Савченко восстановление в правах российской делегации. Что будет выглядеть особенно цинично после выступления главы делегации Алексея Пушкова, убеждающего в отсутствии на Донбассе терактов и представляющего происходящее на востоке нашей страны, как борьбу Киева со сторонниками федерализации.

Несмотря на то, что на стороне Украины весь цивилизованный мир, на дипломатическом фронте Россия не собирается сдавать позиции. Регулярные заседания Совбеза ООН уже давно превратились в коллективную словесную порку без каких-либо последствий для "провинившегося". Россия не признает себя стороной конфликта, и даже время от времени заявляет о готовности взять на себя посредническую миссию, предлагая свои "мирные планы", настаивая на важности диалога между киевской властью и представителями самопровозглашенных республик и настойчиво рекомендуя свой рецепт конституционной реформы.

Соревнуясь в мастерстве изображения иной реальности, Путин легко дает фору своим штатным пропагандистам, называя украинскую армию иностранным натовским легионом и обещая помочь скрывающимся в России от мобилизации украинцам. Еще пару месяцев назад в Кремле говорили всего лишь об иностранных наемниках, воюющих под украинскими флагами, и десятках тысячах беженцев в Ростовской области. Но воображение россиян, страдающих от экономических проблем, необходимо подпитывать новыми месседжами. А восприятие НАТО как сильнодействующего жупела заложено у российского обывателя на генетическом уровне. Так же, как и стремление пожалеть и накормить пострадавшего или обиженного. Впрочем, посыл о готовности обогреть "косящих" от армии украинцев дополнительно рассчитан и на подрыв процесса ротации в украинской армии.

Несмотря на четко задекларированную цель – наращивать российское присутствие в Украине и расширять зону оккупации - озвученную кремлевским марионеткой Александром Захарченко, дальнейшие действия Путина могут быть скорректированы, если наши западные союзники начнут проявлять свою поддержку более активно. Впрочем, стоит отметить, что их упреки в адрес киевской власти в неготовности осуществить то, что она просят от Запада, вполне справедливы. В частности, Верховная Рада только сегодня сделала первый шаг к признанию ДНР и ЛНР террористическими организациями, утвердив законопроект о соответствующей процедуре в первом чтении. А решение о введении санкций против России, которые почти полгода назад ввели ЕС и США, на заседании СНБО приняли только пару дней назад. При этом указа Президента, который легитимизирует решение Совбеза, до сих пор нет, да и украинский "черный список" никто не видел даже в проекте.

В происходящем на Донбассе сейчас наступил очередной решающий момент, поскольку конфликт перешел на новый, более кровавый и неконтролируемый уровень. Верный ответ на вопрос "Как остановить Путина?" становится залогом выживания Украины как государства и гарантией безопасности в Европе. Совместный ответ Украины и мирового сообщества может решить исход этой "гибридной войны" в нашу пользу, однако его нужно не только задекларировать, но и найти механизмы, а также политическую волю для реализации.