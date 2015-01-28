Ирландия ратифицировала Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Твиттере.

"Есть 14-я страна ЕС, что ратифицировала наше Соглашение об ассоциации! Thank you, Ireland!", -написал Климкин.

Є 14-а країна ЄС, що ратифікувала нашу Угоду про асоціацію! Thank you, Ireland! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 28 января 2015

Напомним, ранее Президент Украины рассказал, когда ожидает полноценной работы Соглашения об ассоциации.

Как известно, соглашение об ассоциации Украина-ЕС уже ратифицировали Хорватия, Дания, Венгрия, Швеция, Эстония, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Мальта, Чехия, Польша и Румыния.

Кроме того, 16 января Бундестаг в первом чтении принял законопроект о ратификации Соглашения.