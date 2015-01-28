Литовский политик: поведение Европы после агрессии России - лицемерие и трусость

28 января 2015, 17:52

Ландсбергис возмущен тем, что Европа по-прежнему трусит показать России свое отношение к агрессии против Украины.

Ландсбергис возмущен трусостью Европы

Бывший спикер парламента Литвы, представитель европарламента Витаутас Ландсбергис возмущен трусливым поведением Европы, которая никак не решится наказать Россию за войну на Донбассе.

Заявления политика передает Delfi.lt.

"Рассуждения на тему, делать ли что-нибудь – отвратительное поведение. Уже давно всё должны были обсудить. И достаточно ли этого, если положение ухудшается или его намеренно ухудшают. Сейчас Россия дурит всех и унижает. А Запад это принимает", – сказал он.

Кроме того, политик возмутился тем, что в ЕС обсуждают "возможные" новые санкции против РФ.

"Во-первых, они должны убрать слово "возможные". Было бы яснее, если бы они сказали: обсудим новые санкции. К сожалению, этой ясности все время нет. Обычно говорят: если русские будут дальше нападать, тогда мы, быть может, что-то предпримем. Но русские все время продолжают нападение. И они очень довольны, что все время только обещают что-то предпринять. Надо понимать, соглашаются с дальнейшим нападением русских на Украину. И обещает продолжать нападение. Ведь через своих марионеток они сказали, что будут захватывать территории, Мариуполь. В конце скажут, что будут атаковать и Киев, а Запад, извините, будет писать в штаны, топтаться на месте", - негодует Ландсбергис.

Также он заявил, что рассуждения Запада на тему, нужно ли что-то делать – это отвратительно.

"Положение ухудшается, это делает Россия, которая напала на Украину, государство, ассоциированное с ЕС. ЕС должен себя чувствовать в ответе за нее и защищать, если ее бьют. Но до сих пор не сказали, будем защищать или нет. Трусы", - резюмировал литовец.

По его словам, сейчас Россия всех дурачит и унижает, "и Запад это принимает. Их принимают за дураков, говорят с ними как с дураками, а они кивают головами и даже обсуждают, принимают навязанную им терминологию "сепаратисты". Какие еще сепаратисты, почему они вдруг стали сепаратистами? Потому что Янукович сбежал? До этого не было никаких сепаратистов. Сидели по своим углам всем довольные".

"Другие люди сменили направление государства и даже могут сладить с коррупцией. Вот что кому-то не понравилось. А Запад пока не демонстрирует ясную позицию. Война есть война. И это уже война лжецов, поскольку воюют и лгут, что не воюют. Если констатировать, что Россия воюет против Украины, надо что-то решить. Или капитулировать. Сейчас Россия увеличивает число провокаций, наращивает конфликт, а другая сторона трясется. Если не решаются ответить на это наращивание даже большими санкциями, то это больше чем капитуляция. Это самоубийство Запада", - заявил Ландсбергис.

Отвечая на вопрос, почему СМИ уделяют войне в Украине все меньше внимания, политик ответил:  "Лицемерие. Может выйти миллион и сказать: "Я Чарли". А где тот миллион, который выйдет и скажет: "Я детский сад Мариуполя"? Нету. Пусть разваливают этот детский сад, потому что за этим стоит дядя Путин, а мы ему кланяемся. Вот и все. Это большое лицемерие и слабость духа".

Напомним, сегодня в СМИ было опубликовано письмо украинского Президента Петра Порошенко, адресованное кремлевскому лидеру Владимиру Путину.

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Россия санкции Украина война Европа Литва агрессия Ландсбергис
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