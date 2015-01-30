Комбат ОУН о ситуации в донецком аэропорту: боев в терминалах нет

В разрушенных терминалах донецкого аэропорта сейчас боевых действий нет.

Об этом сообщил командир батальона ОУН Борис Гуменюк, пишет ТСН.

"Мы тоже не владеем полной информацией о ситуации в донецком аэропорту, но знаю, что наши силы контролируют метеовышку. Боев в терминалах нет, потому что здания полностью разрушены", - отметил он.

В то же время он заявил, что боевики продолжают ежедневный обстрел позиций сил АТО в районе аэродрома.

По словам Гуменюка, сил и средств для остановки наступления боевиков в батальона ОУН на данный момент хватает.



Напомним, ранее начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что защитники донецкого аэропорта не смогли в дальнейшем осуществлять его оборону и отошли на 1,5 км.