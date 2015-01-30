В "Народном фронте" уверены, что российская пропаганда должна быть запрещена

Законопроект авторства представителей "Народного фронта", который предусматривает невозможность участия в уставном капитале украинских телерадиоорганизаций резидентов государства-агрессора, является абсолютно целесообразным в условиях войны.

Об этом заявила народный депутат от фракции "Народный фронт" Наталья Кацер-Бучковская в эфире канала "24", сообщает пресс-служба партии "Народный фронт".

"Это не запрет каналов или цензура - это запрет пропаганды страны-агрессора, которой Россия признана официально, на законодательном уровне", - объяснила депутат.

Комментируя свою позицию по законопроекту, Кацер-Бучковская заметила, что если бы Россия не развязала войну против Украины, она "была бы совершенно против размежевания украинских и российских СМИ".

"Сейчас в состоянии войны государство должно очень ответственно относиться к тому, кто какую информацию распространяет", - подчеркнула она.

"Если Россия на государственном уровне признана агрессором, есть все основания запретить каналы, владельцами которых являются российские граждане", - убеждена представитель "Народного фронта".