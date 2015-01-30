Контактная группа по Донбассу соберется в Минске сегодня-завтра - МИД

В МИД Украины заявляют о предварительной договоренности провести встречу Трехсторонней контактной группы сегодня-завтра, сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Об этом передает УНИАН.

"Предварительно действительно есть договоренность о проведении заседания сегодня-завтра", - сказала она.

По словам Зеркаль, сейчас идет согласование документа, в основу которого ляжет выполнения Минских договоренностей, в частности отвод техники и вооружений.

Она также отметила, что МИД Украины готов к заседанию Трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь анонсировала встречу контактной группы по Донбассу.