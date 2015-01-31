Россияне перебросили на Донбасс "Пионы" и "Панцири", опубликованы фото и видео

Министр обороны Степан Полторак подтвердил, что в зону АТО россияне завезли мощные артиллерийские установки "Пион".

Об этом передает УНИАН.

"Это действительно серьезное оружие. Но в нем нет ничего нового. Такое оружие состоит на вооружении и Украины", - отметил Полторак.

Вместе с тем в Сети появилось фото и видео, на котором зафиксировано передвижение по территории, контролируемой боевиками самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1″ и самоходных пушек 2С7 "Пион".

Об этом сообщает Informator.lg.ua.

Жители города Шахтерск Донецкой области зафиксировали на фото передвижение современных российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплекса (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Универсальный ЗРПК ближнего действия "Панцирь-С1" предназначен для противовоздушной обороны важнейших малоразмерных военных и промышленных объектов, частей и соединений сухопутных войск, а также для усиления группировок ПВО на малых и предельно малых высотах, сказано в сообщении.

Самоходные пушки 2С7 "Пион" предназначены для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 км.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ увидели в захваченных районах Донбасса неопознанные танки и артиллерию.

Видео: Ира Типичная.