Главный разведчик ДНР "копает" под Захарченко: главаря могут сместить с поста - источник

Из Донецка снова поступают сообщения о конфликте между военным руководством террористической "Донецкой народной республики". Так, по некоторым данным, действующими лицами скандала стали главарь ДНР Александр Захарченко и самозваный замминистра обороны "республики" по разведке Сергей Петровский.

Об этом "Главреду" сообщил источник в украинских спецслужбах.

Как известно, "власти" ДНР неоднократно пытались любыми способами подчинить или вывести из игры крупных полевых командиров, все еще желающих играть самостоятельную политическую роль. Так, например, 7 августа 2014 года, в разгар боевых действий, об отставке неожиданно заявил тогдашний "премьер-министр" ДНР Александр Бородай, а 14 августа, в самый кризисный для ДНР момент, без всякого объяснения в Россию выехал "министр обороны" ДНР Игорь Гиркин ("Стрелков").

Исключением не стал и Петровский (позывной "Хмурый"), который уже неоднократно заявлял о намерении главарей ДНР избавиться от него путем ликвидации руководимого им "Разведывательного управления".

Уехав на несколько недель в Россию, "Хмурый" принялся к решительным действиям по триумфальному возвращению на руководящий пост в ДНР.

Получив поддержку лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, Петровский сумел привлечь внимание кремлевских сил к действиям Захарченко. Таким образом, с целью оказания давления на руководство "республики", распоряжением с Кремля в ДНР начинается формирование "отдельной штурмовой бригады".

"Подразделение не будет подчиняться руководству ДНР и свою деятельность будет проводить независимо от решений Захарченко", - уже заявил Петровский-"Хмурый".

Формирование такого рода подразделения предоставит возможность всем противникам "режима Захарченко", в том числе и Петровскому, оказывать существенное вооруженное сопротивление и сместить его с поста "главы ДНР".

В окружении "Хмурого" уже обсуждают смещение Захарченко с поста "главы ДНР" в течение нескольких недель.

Напомним, что российские наемники недовольны "местным императором" Захарченко. "Я думаю, это ходячий мертвец уже, потому что за его беспредел его скоро свои же и похоронят. Человек тупой, реально тупой. Масштаб, скажем, "республики" или страны — это не его. Дай человеку власть — и он покажет свою сущность. Сущность его не такая, как нам всем казалось, заявил один из них.

Также напомним, что именно главарь "разведки ДНР" слал отчеты в Москву об аресте своих подельников из числа "министров" ДНР.