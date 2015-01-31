Представители боевиков сорвали консультации по Донбассу: выдвинули ультиматум

Второй президент Украины, член Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил о срыве запланированного на 31 января раунда консультаций с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР лидерами сепаратистов.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшние консультации по Плану выполнения Минских договоренностей, который содержит перечень конкретных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации, были сорваны в связи с неявкой подписантов Минских документов А.Захарченко и И.Плотницкого, ультимативными заявлениями их представителей Д.Пушилина и В.Дейнего, а также их отказом обсуждать План мероприятий по немедленному прекращению огня и отводу тяжелых вооружений", - сказал Л.Кучма.

Ранее представители сепаратистов выдвинули ультимативные требования об одностороннем прекращении огня со стороны украинских властей.

Л.Кучма сказал, что позиция официальных властей Украины состоит в следующем:

"Украинская сторона не воспринимает никаких ультиматумов и предварительных условий. Наша принципиальная позиция по вопросу мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей остается неизменной – полное и неукоснительное выполнение договоренностей, письменно закрепленных в Минске 5 и 19 сентября 2014 года, начиная с немедленного установления режима прекращения огня"

Второй президент Украины подчеркнул, что ожидает уже в самое ближайшее время официальной реакции со стороны Российской Федерации.

Как сообщалось, в заседании принимали участие бывший президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Киеве Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

Во встрече участвовал и лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Он является спецпредставителем по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске началась встреча контактной группы по Донбассу.