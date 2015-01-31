Представители боевиков сорвали консультации по Донбассу: выдвинули ультиматум

31 января 2015, 20:29

Боевики выдвинули ультимативные требования об одностороннем прекращении огня со стороны украинских властей.

Представители боевиков сорвали консультации по Донбассу, иллюстрация

Второй президент Украины, член Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил о срыве запланированного на 31 января раунда консультаций с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР лидерами сепаратистов.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшние консультации по Плану выполнения Минских договоренностей, который содержит перечень конкретных мер, направленных на скорейшую деэскалацию ситуации, были сорваны в связи с неявкой подписантов Минских документов А.Захарченко и И.Плотницкого, ультимативными заявлениями их представителей Д.Пушилина и В.Дейнего, а также их отказом обсуждать План мероприятий по немедленному прекращению огня и отводу тяжелых вооружений", - сказал Л.Кучма.

Ранее представители сепаратистов выдвинули ультимативные требования об одностороннем прекращении огня со стороны украинских властей.

Л.Кучма сказал, что позиция официальных властей Украины состоит в следующем:

"Украинская сторона не воспринимает никаких ультиматумов и предварительных условий. Наша принципиальная позиция по вопросу мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей остается неизменной – полное и неукоснительное выполнение договоренностей, письменно закрепленных в Минске 5 и 19 сентября 2014 года, начиная с немедленного установления режима прекращения огня"

Второй президент Украины подчеркнул, что ожидает уже в самое ближайшее время официальной реакции со стороны Российской Федерации.

Как сообщалось, в заседании принимали участие бывший президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол России в Киеве Михаил Зурабов, а также представители самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Владислав Дейнего.

Во встрече участвовал и лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук. Он является спецпредставителем по гуманитарным вопросам в рамках трехсторонней контактной группы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске началась встреча контактной группы по Донбассу.

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Донбасс боевики Минск встреча Кучма срыв
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