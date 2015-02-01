Боевики пытаются захватить новые территории, но несут потери: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики пытаются захватить новые территории, атакуют и обстреливают позиции силовиков, но получают мощный отпор и несут потери.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы неоднократно использовали артиллерию, минометы, танки и "Грады" с целью изменения линии разграничения в свою пользу.

"Наиболее сложной остается обстановка вокруг г. Дебальцево. Террористы пытаются захватить территорию в районе н.п. Углегорск, Санжаровка и Нижнее Лозовое Артемовского района Донецкой области", - отмечается на сайте.

Также неспокойно на Мариупольском и Краматорском направлениях.

"Террористы прибегали к штурмам опорных пунктов и блокпостов сил АТО вблизи с. Сокольники Новоайдарского района и в районе пгт. Чернухино и Миуса Попаснянского района Луганской области. Все атаки боевиков отражены", - подчеркнули в СНБО.

В районе Крымского боевики пытались штурмовать позиции одного из подразделений войск оперативного командования "Север". "Благодаря огневому поражению противник понес значительные потери, и штурм был полностью отражен", - добавили в ведомстве.

"Благодаря действиям украинской артиллерии была снижена до минимума эффективность огневого поражения боевиками наших позиций. Ориентировочные потери противника составляют один миномет вместе с обслугой. Число уничтоженных боевиков уточняется", - резюмировали силовики.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе погибли 13 украинских военных, а еще 20 бойцов - были ранены.