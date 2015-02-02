Под Дебальцево силы АТО уничтожили еще 60 "отпускников" из РФ и подбили 11 бронемашин - соцсети

В районе Дебальцево Донецкой области, где в последние дни ведутся ожесточенные бои с боевиками, "казаками" и российскими военными, силы АТО уничтожили еще 61 "отпускника" из РФ.

Об этом в своем блоге сообщил Олег Ярчук.

По его данным, под Дебальцево сводное подразделение в составе подразделений 8-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (с. Борзой, ЧР), 18-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады, 25-о отдельного полка специального назначения 49-й ОА ЮВО (Ставрополь) и приданных им сил артиллерийского усиления из состава 232-й реактивной артиллерийской бригады 41 ОА ЦВО, во время маршевого выдвижения в были накрыты плотным артиллерийско-ракетным огнем большой мощности.

Их потери убиты составили 61 человек, 87 "отпускников" были ранены, еще 12 пропали без вести. Повреждено 11 единиц бронетехники и 7 единиц артиллерийской техники.

По данным блогера, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на вечер 28 января 2015 года составили: убитыми 6275, ранеными – 3959 и пропавшими без вести – 2897 человека.

Напомним, что ранее в районе Дебальцево потери подразделения 20-й Отдельной механизированной бригады (место постоянной дислокации – Волгоград) 58-й общевойсковой армии Южного военного округа – у них 19 убитых, 29 раненых. Подразделения отведены с линии боесоприкосновения

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