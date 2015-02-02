Боевики не хотят мира на Донбассе, штурмуют позиции силовиков: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжают нарушать "режим тишины", штурмуя позиции силовиков и обстреливая населенные пункты.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что наиболее сложной остается обстановка вокруг города Дебальцево.

"…незаконные вооруженные формирования продолжают штурмовать позиции украинских военных вблизи г. Углегорск, с. Санжаровка и Нижнего Лозового Артемовского района Донецкой области с целью постепенного вытеснения подразделений сил АТО с занимаемых позиций", - отмечается в сообщении.

Также в течение суток террористы прибегали к штурмам опорных пунктов и блокпостов украинских войск вблизи поселков Луганское и Ленинское, все атаки были отражены.

Кроме того, в Дебальцево террористы обстреляли здание горсовета, в котором расположен Совместный центр координации и контроля, образованный в соответствии с минскими договоренностями.

"Таким образом, боевики в очередной раз демонстрируют, что не желают восстановления мира на Донбассе", - подчеркнули в ведомстве.

"Из г. Ясиноватой террористы обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего получил ранения сотрудник предприятия. В настоящий момент завод не работает, что может привести к отключению отопления в городе", - добавили в СНБО.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины погибли пять украинских военнослужащих, 29 - получили ранения.