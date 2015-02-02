Арестован командир батареи "Киевской Руси": обвиняется в госизмене - СМИ

Командир батареи 25-го мотопехотного батальона "Киевская Русь" Евгений Ткачук арестован за приказ отступить с занимаемых в районе Дебальцево позиций, сообщил боец батальона "Киевская Русь" Олег, который был среди тех, кто вышел с Ткачуком.

Об этом предает ТСН.

"Военный прокурор сообщил мне, что наш командир находится в военной комендатуре в Харькове", - сказал боец.

По словам Олега, адвокат сообщила, что командира батареи обвиняют по двум статьям. "Его обвиняют по двум статьям: неисполнение боевого приказа (хотя его не существует), а также предательство Родины", - уточнил военный.

Напомним, ранее в Нацгвардии опровергли заявление об уходе из Дебальцево.