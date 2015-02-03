Украина и Россия в состоянии необъявленной войны - Баррозу

3 февраля 2015, 07:38

Политик уверен, что перед дипломатами стоит задача не допустить расползания необъявленной войны на весь Старый Свет.

Жозе Мануэль Баррозу

Украина и Россия находятся в состоянии необъявленной войны. С активизацией боевых действий в Украине напряженность между РФ и Евросоюзом может перерасти в самый крупный кризис на континенте.

Об этом экс-председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил в интервью швейцарской газеты "Le Temps", сообщает Inopressa.

Журналисты издания отмечают, что Баррозу после более 20 деловых встреч с Владимиром Путиным, человеком, которым движет "враждебность", предлагает свое видение будущих отношений России и Украины и демонстрирует жесткое отношение к президенту РФ и его пропаганде.

"Это состояние необъявленной войны. Это очевидно. Украинские власти до сих пор говорят об агрессии", - так ответил португалец на вопрос о том, как описать состояние отношений между РФ и Украиной.

"Правда заключается в том, что российский президент против всякой очевидности утверждает, что не имеет к этому отношения. Я встречался с ним около 20 раз, последний раз в октябре в Милане. Иногда он говорит, что хотел бы играть роль посредника между украинским правительством и русскими сепаратистами. Но это абсолютно не соответствует действительности. Кто вооружает сепаратистов? Кто их поддерживает политически, морально, финансово и в военном плане? В этом регионе больше российского оружия, чем это было до того, как был сбит гражданский самолет "Малайзийских авиалиний"", - сказал Баррозу.

При этом политик уверен, что сейчас перед дипломатами стоит задача любыми способами не допустить расползания необъявленной войны на весь Старый Свет.

"Я надеюсь, что этого удастся избежать. В любом случае, Европейский союз не намеревается этого делать. Европа не заинтересована в создании проблем с Россией. Европа должна была каким-то образом реагировать на то, с чем она несогласна. Большая страна аннексирует часть меньшей по размеру страны. Это абсолютное нарушение международного права. Европа могла сделать вид, что ничего не видит. Но это могло бы подтолкнуть к новым авантюрам такого же рода и создать более серьезную ситуацию", - сказал бывший европейский руководитель.

Отвечая на вопрос о том, не подтолкнула ли Европа Путина к преступлению, как полагают многие в самой же Европе, Жозе Мануэль Баррозу сказал: "Нет, необходимо восстановить события. Украина при различных правительствах просила о приеме в ЕС. Сам Путин говорил, что он не против такого присоединения... Европа ничего не провоцировала. Мы сами сказали украинцам: вы еще не готовы".

ЕС согласился подписать договор об ассоциации, чтобы Украина получила доступ к европейскому рынку.

"Правительство Януковича парафировало соглашение. Никто их не заставлял. Но потом, под давлением со стороны русских, они не подписали документ, что спровоцировало восстание. Это российская пропаганда пытается сегодня закрепить идею о том, что существует заговор Запада с целью дестабилизировать Россию. Что касается Европы, это абсолютное безумие! Этого никогда не было. Мы никак не заинтересованы в этом. Напротив, мы заинтересованы в стабильной России. С чисто экономической точки зрения, Россия для нас важнее, чем Украина. Ответственность лежит на российской стороне, не следует идти на поводу у этой пропаганды, которая, следует отметить, проводится очень профессионально и очень настойчиво",- говорит Баррозу.

Напомним, ранее западные СМИ писали, что Путин откажется от Украины, если Европа поможет Киеву.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Россия Путин Евросоюз Украина война баррозу
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
05:41
Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм
05:07
"Инвестиции под дулом пулемета": экс-глава Минфина назвал ключевую проблему украинской экономики
04:38
В Сеть выложили откровенную фотосессию с обнаженными моделями-"любовницами"
04:06
Украинский священник оценил угрозу от Московского патриархата
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину Видео
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять