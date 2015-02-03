Пентагон настаивает на поставках в Украину комплексов Javelin: помогут уничтожать вражеские танки

Пентагон продолжает настаивать на поставках Украине летального оружия, в частности, противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает газета The Wall Street Journal.

Об этом передает РБК-Украина.

По данным издания, американские военные стратеги уверены, что отправка Javelin в Украину сделает армию этой страны более маневренной. Изначально комплексы сделаны так, чтобы их мог переносить один солдат. Однако в США считают, что в Украине было бы правильней устанавливать Javelin на автомобили. Это позволило бы более эффективно бороться против танков, говорится в сообщении.

Помимо Javelin Пентагон предлагает отправлять в Украину и стрелковое оружие. Позиция военных разделяется рядом советников Барака Обамы, которые уверены, что США должны активней помогать Украине в борьбе с сепаратистами на востоке страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Обама думает о поставках Украине летального оружия.

Фото: rbc.ua.