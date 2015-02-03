Президент Эстонии: те, кто нападают на Украину, нападают и на Европу

Те, кто нападает на Украину, нападают также и на Европу, заявил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на мероприятии в честь 95-летия Тартуского мирного договора.

Об этом передает Postimees.

Стрельба по малайзийскому пассажирскому самолету и ракетный обстрел жилых домов в Мариуполе являются жестокими преступлениями, организаторы которых, а также их сторонники и те, кто предоставили им оружие, должны предстать перед международным судом, заявил он.

"Вдохновители и исполнители этих преступлений подвергнутся санкциям демократических стран. Как и те, кто нарушает военное право унизительным обращением с военнопленными", - считает он.

По мнению Ильвеса, это должно стать четким сигналом, определяющим дальнейшие действия.

"Безнравственно говорить намеками. Те, кто нападает на Украину, нападают и на Европу, наши ценности и всю международную систему, которая действовала до сих пор", - заявил президент Эстонии.

По его словам, агрессии нет ни оправдания, ни прощения.

"К ней не привыкают, как, к сожалению, уже стали привыкать к замороженным конфликтам в Приднестровье, Южной Осетии или Абхазии", - добавил Ильвес.

Напомним, ранее сообщалось, что Обама заявил об аннексии Крыма Россией: это импровизация Путина.

Фото: Delfi.ee.