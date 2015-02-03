Пауки в банке: "генпрокуратура" ЛНР завела дело на главу "народного совета"

Во вторник, 3 февраля, вечером стало известно, что т.н. "генеральная прокуратура" террористической ЛНР открыла уголовное производство против главы "Народного совета" ЛНР Алексея Карякина.

Об этом сопредседатель гражданской инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас "сотрудники прокуратуры" проводят обыски у Карякина и его помощницы, депутата "Народного совета", руководителя аппарата "Народного совета" ЛНР Лии Коваленко.

"Плотницкий, так держать, - шутит Снегирев. - Мы пока дойдем до Луганска, там уже никого будет арестовывать. Вся грязная работа будет сделана за нас вашими и Пасечника руками".

"Может, подготовить представление на награждение орденами Украины руководителя МГБ ЛНР [Леонида] Пасечника и главы ЛНР [Игоря ]Плотницкого? - предложил лидер "Правої справи". - Такую титаническую нам работу ребята выполняют. Бэтмена завалили, Козицына в Москву выдавили, Дрёмова в подполье загнали. Теперь еще Карякину наручники наденут".

Напомним, что с помощью российского спецназа Плотницкий пытается подчинить неподконтрольные главарям ЛНР банды боевиков, уничтожая или изгоняя с территории Луганщины т.н. "полевых командиров" боевиков и "казачьих атаманов".