Савченко до сих пор отказывается есть, она медленно умирает - адвокат

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко до сих пор отказывается есть, она медленно умирает.

Об этом сообщил ее адвокат Илья Новиков, пишет Радио Свобода.

В то же время издание уточнило, что он 2 февраля посетил украинку, которая находится в тюремной больнице СИЗО "Матросская тишина".

"Если говорить откровенно, она умирает, она умирает очень медленно", - отметил Новиков.

По его словам, Савченко до сих пор отказывается есть, но выпивает около двух литров воды в день, позволяя врачам вводить "все, что они считают необходимым".

Всем привет от Нади. Она тут вышла очень мрачной, не верьте, это моя косорукость. Цвет и штриховка ее. #FreeSavchenko pic.twitter.com/cy3iyLU8Ha — Ilya Novikov (@vertiporokh) 2 Лютий 2015

Напомним, ранее спикер МИД Украины Евгений Перебийнис заявил, что Надежда Савченко голодает уже 53 дня, ее жизни угрожает реальная опасность.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.